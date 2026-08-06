Терновой: у меня только последний месяц-полтора появилось желание прыгать

Российский прыгун в воду Руслан Терновой признался, что желание выступать у него появилось месяц назад. На чемпионате Европы россиянин выиграл золото в прыжках с вышки 10 метров, набрав 524,20 балла.

«Вообще у меня только последний месяц-полтора желание прыгать появилось, до этого долгое время очень тяжело было. Сейчас никакого выгорания нет. Я очень доволен, я счастлив. И, конечно, счастлив от того, что впереди отпуск.

Конечно, чемпионат Европы очень важный старт, как и чемпионат мира. А на Олимпийских играх я не был, всё впереди. Удивительно даже, что я прыгал спокойно.

Единственная штука – в команде волновался сильно, там и два прыжка отпрыгал нормально, и два прыжка плохо сделал. А сегодня в индивидуале всё было уже спокойнее», – передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.