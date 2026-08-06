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Терновой: у меня только последний месяц-полтора появилось желание прыгать

Терновой: у меня только последний месяц-полтора появилось желание прыгать
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Российский прыгун в воду Руслан Терновой признался, что желание выступать у него появилось месяц назад. На чемпионате Европы россиянин выиграл золото в прыжках с вышки 10 метров, набрав 524,20 балла.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
06 августа 2026, четверг. 19:50 МСК
Окончено
1
Руслан Терновой
Россия
524.20
2
Джейден Айкерман-Грегорчук
Германия
513.05
3
Оле Йоханнес Рёслер
Германия
480.75

«Вообще у меня только последний месяц-полтора желание прыгать появилось, до этого долгое время очень тяжело было. Сейчас никакого выгорания нет. Я очень доволен, я счастлив. И, конечно, счастлив от того, что впереди отпуск.

Конечно, чемпионат Европы очень важный старт, как и чемпионат мира. А на Олимпийских играх я не был, всё впереди. Удивительно даже, что я прыгал спокойно.

Единственная штука – в команде волновался сильно, там и два прыжка отпрыгал нормально, и два прыжка плохо сделал. А сегодня в индивидуале всё было уже спокойнее», – передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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