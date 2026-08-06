Двукратный призёр ОИ Гальперин подвёл итоги ЧЕ в Париже для сборной России

Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Глеб Гальперин рассказал, почему от России в прыжках в воду на чемпионате Европы – 2026 было заявлено много юных спортсменов.

«Целенаправленно к чемпионату Европы команду мы не подводили. У нас немножко другие задачи, другие цели, мы смотрим на будущее, вперёд. Поэтому здесь было достаточно много молодых спортсменов, для некоторых чемпионат Европы вообще первый раз.

Да и для опытных ребят на самом деле, для того же Тернового, это всего лишь вторая Европа в карьере. Надо понимать, что, чтобы получить необходимый опыт, нужно достаточно много заявлять о себе на мировой и европейской арене. Поэтому главная задача была выполнена.

Мы получили очень хорошую информацию для будущей тяжёлой работы. И чтобы золотых медалей было больше, надо пахать в пять раз больше. Надеюсь, спортсмены тоже это поняли», – передаёт слова Гальперина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.