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Двукратный чемпион мира Гальперин с трудом нашёл слова после победы Тернового на ЧЕ

Двукратный чемпион мира Гальперин с трудом нашёл слова после победы Тернового на ЧЕ
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Вице-президент ФВВСР, двукратный бронзовый призёр ОИ, двукратный чемпион мира Глеб Гальперин высказался о победе россиянина Руслана Тернового на чемпионате Европы — 2026.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
06 августа 2026, четверг. 19:50 МСК
Окончено
1
Руслан Терновой
Россия
524.20
2
Джейден Айкерман-Грегорчук
Германия
513.05
3
Оле Йоханнес Рёслер
Германия
480.75

«Сложно что-то вообще говорить после такого феерического выступления Руслана Тернового. Но я не хотел бы выделять какие‑то конкретные медали нашей сборной. Я бы хотел выделить дисциплины в целом в контексте европейского уровня. Европа ушла далеко вперёд, уровень соревнований очень сильно подрос.

Мужской трёхметровый трамплин – феерические прыжки немцев, очень высокие прыжки итальянцев, многих британцев, в том числе и наших ребят. Всё пока ещё получается, но для этого нужно время. То, что мы очень серьёзно работаем над физикой, очень важно в данный момент. До Олимпиады остаётся два года», – передаёт слова Гальперина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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