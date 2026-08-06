Двукратный чемпион мира Гальперин с трудом нашёл слова после победы Тернового на ЧЕ

Вице-президент ФВВСР, двукратный бронзовый призёр ОИ, двукратный чемпион мира Глеб Гальперин высказался о победе россиянина Руслана Тернового на чемпионате Европы — 2026.

«Сложно что-то вообще говорить после такого феерического выступления Руслана Тернового. Но я не хотел бы выделять какие‑то конкретные медали нашей сборной. Я бы хотел выделить дисциплины в целом в контексте европейского уровня. Европа ушла далеко вперёд, уровень соревнований очень сильно подрос.

Мужской трёхметровый трамплин – феерические прыжки немцев, очень высокие прыжки итальянцев, многих британцев, в том числе и наших ребят. Всё пока ещё получается, но для этого нужно время. То, что мы очень серьёзно работаем над физикой, очень важно в данный момент. До Олимпиады остаётся два года», – передаёт слова Гальперина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.