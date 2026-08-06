Двукратный чемпион мира Гальперин с трудом нашёл слова после победы Тернового на ЧЕ

Вице-президент ФВВСР, двукратный бронзовый призёр ОИ, двукратный чемпион мира Глеб Гальперин высказался о победе россиянина Руслана Тернового на чемпионате Европы — 2026.
«Сложно что-то вообще говорить после такого феерического выступления Руслана Тернового. Но я не хотел бы выделять какие‑то конкретные медали нашей сборной. Я бы хотел выделить дисциплины в целом в контексте европейского уровня. Европа ушла далеко вперёд, уровень соревнований очень сильно подрос.
Мужской трёхметровый трамплин – феерические прыжки немцев, очень высокие прыжки итальянцев, многих британцев, в том числе и наших ребят. Всё пока ещё получается, но для этого нужно время. То, что мы очень серьёзно работаем над физикой, очень важно в данный момент. До Олимпиады остаётся два года», – передаёт слова Гальперина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 7 августа 2026
-
22:19
-
19:47
-
19:43
-
18:59
-
18:50
-
18:47
-
17:35
-
17:05
-
16:35
-
16:05
-
15:35
-
15:25
-
15:10
-
15:09
-
15:03
-
15:02
-
14:59
-
14:55
-
14:54
-
14:37
-
13:54
-
13:43
-
12:41
-
12:36
-
12:27
-
12:25
-
12:24
-
11:28
-
10:45
-
10:33
-
09:50
-
09:30
-
08:30
-
00:24
- 6 августа 2026
-
23:59