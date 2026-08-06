Главный тренер сборной России по прыжкам в воду оценил выступление команды на ЧЕ в Париже

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок подвёл итог выступлений российских прыгнув в воду на чемпионате Европы – 2026 в Париже.

«Выступили удовлетворительно. Сделаем работу над ошибками, работы много, мы её не боимся, мы её сделаем. Не совсем идеально, есть к чему стремиться.

Для меня лично и для многих других медальный зачёт был не на первом месте. У нас на первом месте стояли другие задачи. Поэтому те задачи, которые мы ставили перед тренерским штабом и спортсменами, если не рассматривать медальный зачёт, мы выполнили. Третье место в общем зачёте – хороший бонус», – передаёт слова Доброскока корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.