Главный тренер сборной России назвал 14-летнего прыгуна в воду Киселёва «львёнком»

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок высказался о 14-летнем прыгуне в воду Мирославе Киселёве.

– Что скажете про Мирослава Киселёва? У него были очень хорошие попытки. Те, которые удавались, были просто идеальными.

– Про Мирослава Киселёва хочу сказать, что он наш львёнок. Когда надо, он пушистый, мягкий, а когда надо — показывает зубы и когти.

– Вот эти попытки на 9-9,5 балла – это потенциал, взгляд в будущее?

– Вы же представляете, если бы он все попытки выполнил на таком уровне, что было бы тут? Но пока ему это сложно. Он первый раз в жизни выступает на таком серьёзном европейском уровне, против взрослых мужчин, которые прыгают по 100 баллов. Само собой, не каждый взрослый выдержал бы, что уж говорить про 14-летнего мальчика.

Но он себя проявил, показал себя, понравился судьям – для нас это самое главное. Он не испугался, не развалился. После неудачной попытки собрался и получил за прыжок оценки по девять баллов. Вот в этом как раз и закаляется характер, и он его проявил.

– То, что Мирослава шатало от идеальных прыжков к провальным – это всё равно нервы?

– Само собой. Просто оттого, что он первый раз участвовал во взрослых соревнованиях такого уровня.

– Вы сказали, что он как львёнок: когда может быть пушистым, а может и когти показать. Как это проявилось? Раскройте подробнее, что это значит.

– Сам по себе Мирослав такой миролюбивый, ласковый, нежный, общается со всеми, смеётся, улыбается. А на соревнованиях он показывает, какой он есть на самом деле, и свои зубы, когти тоже показывает, – передаёт слова Доброскока корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.