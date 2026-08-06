Гальперин: наша основная задача — Олимпийские игры, каждая сборная готовится к ним

Вице-президент ФВВСР, двукратный бронзовый призёр ОИ, двукратный чемпион мира Глеб Гальперин рассказал об основной задаче сборной России.

«Российские прыгуны показывали, показывают и будут показывать конкурентоспособность не только на европейской, но и на мировой арене. Наша основная задача – Олимпийские игры.

Каждая сборная всегда готовится именно к ним, то же самое происходит сейчас и у нас», – передаёт слова Гальперина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее главный тренер сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок подвёл итог выступлений россиян на чемпионате Европы – 2026 в Париже.