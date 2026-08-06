Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 6 августа

Сегодня, 6 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках соревновательного дня Руслан Терновой принёс сборной России пятую золотую медаль – он стал лучшим в прыжках в воду с вышки 10 метров.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 6 августа:

1. Италия – семь золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей;

2. Великобритания – шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали;

3. Германия – пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей;

4. Россия – пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали;

5. Греция – две золотые медали.