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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 6 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 6 августа
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Сегодня, 6 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках соревновательного дня Руслан Терновой принёс сборной России пятую золотую медаль – он стал лучшим в прыжках в воду с вышки 10 метров.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 6 августа:
1. Италия – семь золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей;
2. Великобритания – шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали;
3. Германия – пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей;
4. Россия – пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали;
5. Греция – две золотые медали.

Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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