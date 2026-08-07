Положение сборной России в медальном зачёте ЧЕ по водным видам спорта — 2026

Вчера, 6 августа, в Париже продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. После седьмого дня соревнований сборная России располагается на четвёртой строчке в общем медальном зачёте. В активе команды 13 наград — пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

В седьмой день соревнований Руслан Терновой одержал победу в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Вчера, 5 августа, российские синхронистки стали лучшими в акробатической программе. Состав команды: Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.

4 августа Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали чемпионами Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Синхронистки так же принесли сборной России золотую медаль, выиграв техническую программу в составе: Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Елена Шабанова и Александра Шмидт. Надежда Трифонова забрала бронзу в прыжках в воду с трёхметрового трамплина.

Ранее Майя Дорошко и Александра Шмидт выиграли бронзу в произвольной программе дуэтов. Российский синхронист Захар Трофимов стал третьим в сольной технической программе, а также завоевал бронзу в дуэте с Алиной Румянцевой в технической программе.

В соревнованиях смешанных команд по прыжкам в воду второе место завоевали Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов. Илья Молчанов и Елизавета Кузина стали серебряными призёрами в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Ещё одно серебро в технической программе выиграли Майя Дорошко и Елизавета Минаева.

Первую золотую медаль на чемпионате Европы российской сборной принесли синхронистки Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, которые выиграли произвольную программу. Прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.