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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 7августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 7 августа
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Сегодня, 7 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого дня соревнований.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 7 августа (время московское)

Плавание на открытой воде
9:55. Спринт 3 км на выбывание – женщины.
12:10. Спринт 3 км на выбывание – мужчины.

Хай-дайвинг
14:25. Вышка 20 м, 1-2-й раунд – женщины.
16:55. Вышка 20 м, 1-2-й раунд – мужчины.

За семь дней ЧЕ сборная России сумела завоевать 13 медалей (5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые).

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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