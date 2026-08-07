Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 7 августа

Сегодня, 7 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого дня соревнований.
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 7 августа (время московское)
Плавание на открытой воде
9:55. Спринт 3 км на выбывание – женщины.
12:10. Спринт 3 км на выбывание – мужчины.
Хай-дайвинг
14:25. Вышка 20 м, 1-2-й раунд – женщины.
16:55. Вышка 20 м, 1-2-й раунд – мужчины.
За семь дней ЧЕ сборная России сумела завоевать 13 медалей (5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые).