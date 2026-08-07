Россия не сыграет на шахматной Олимпиаде-2026

Сборная России не сыграет на 46-й шахматной Олимпиаде, которая пройдёт в 2026 году в Самарканде, Узбекистан, с 16 по 27 сентября.

Соревнования проходят под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ). В них примут участие 400 команд: 208 в открытом турнире и 192 в женском. Это на 20 команд больше, чем рекордное количество участников — 380 — на Олимпиаде в Будапеште в 2024 году, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Россия в списке участников не значится. Его возглавляет сборная США. Далее числятся команды Индии (действующие чемпионы), Узбекистана, Китая и Германии. С полным списком участников шахматной Олимпиады-2026 можно ознакомиться здесь.

Церемония открытия шахматной Олимпиады состоится в Самарканде 15 сентября.