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Магнус Карлсен не сыграет за Норвегию на шахматной Олимпиаде-2026

Магнус Карлсен не сыграет за Норвегию на шахматной Олимпиаде-2026
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16-й чемпион мира лидер мирового рейтинга гроссмейстер Магнус Карлсен не попал в состав сборной Норвегии на шахматную Олимпиаду-2026, которая пройдёт в Самарканде, Узбекистан, с 16 по 27 сентября.

Норвегию на открытом турнире представят:

  • Юхан-Себастьян Кристиансен (2656);
  • Эльхам Амар (2587);
  • Фроде Олав Ульсен Уркедаль (2571);
  • Тор Фредрик Каасен (2499);
  • Аксель Бу Квальёй (2498).

Отметим, что из лидеров мировых шахмат Олимпиаду-2026 также пропускает первый номер сборной Франции Алиреза Фируджа.

Церемония открытия шахматной Олимпиады состоится в Самарканде 15 сентября.

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