Магнус Карлсен не сыграет за Норвегию на шахматной Олимпиаде-2026
16-й чемпион мира лидер мирового рейтинга гроссмейстер Магнус Карлсен не попал в состав сборной Норвегии на шахматную Олимпиаду-2026, которая пройдёт в Самарканде, Узбекистан, с 16 по 27 сентября.
Норвегию на открытом турнире представят:
- Юхан-Себастьян Кристиансен (2656);
- Эльхам Амар (2587);
- Фроде Олав Ульсен Уркедаль (2571);
- Тор Фредрик Каасен (2499);
- Аксель Бу Квальёй (2498).
Отметим, что из лидеров мировых шахмат Олимпиаду-2026 также пропускает первый номер сборной Франции Алиреза Фируджа.
Церемония открытия шахматной Олимпиады состоится в Самарканде 15 сентября.
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