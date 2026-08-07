Магнус Карлсен не сыграет за Норвегию на шахматной Олимпиаде-2026

16-й чемпион мира лидер мирового рейтинга гроссмейстер Магнус Карлсен не попал в состав сборной Норвегии на шахматную Олимпиаду-2026, которая пройдёт в Самарканде, Узбекистан, с 16 по 27 сентября.

Норвегию на открытом турнире представят:

Юхан-Себастьян Кристиансен (2656);

Эльхам Амар (2587);

Фроде Олав Ульсен Уркедаль (2571);

Тор Фредрик Каасен (2499);

Аксель Бу Квальёй (2498).

Отметим, что из лидеров мировых шахмат Олимпиаду-2026 также пропускает первый номер сборной Франции Алиреза Фируджа.

Церемония открытия шахматной Олимпиады состоится в Самарканде 15 сентября.

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