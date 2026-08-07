Сорокина стала пятой в спринте на выбывание в плавании на открытой воде на ЧЕ-2026

Россиянка Екатерина Сорокина заняла пятое место в спринте на 3 км на выбывание в плавании на открытой воде на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Париже, Франция.
Победу в финальном заплыве одержала немка Изабель Гозе, следом финишировали венгерка Беттина Фабиан и итальянка Жиневра Таддеучи. Сорокина отстала от Гозе на 11,1 секунды.
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. Женщины. 3 км. Нокаут-спринт:
1. Изабель Гозе (Германия) — 6.41,0.
2. Беттина Фабиан (Венгрия) — отставание 3,1 секунды.
3. Жиневра Таддеучи (Италия) +3,7…
5. Екатерина Сорокина (Россия) +11,1.
В соревнованиях помимо Сорокиной принимали участие ещё две россиянки — Александра Хайлова и Полина Козякина. Хайлова завершила выступление в первом предварительном заплыве, Козякина — в полуфинале.
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