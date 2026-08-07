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Сорокина стала пятой в спринте на выбывание в плавании на открытой воде на ЧЕ-2026

Сорокина стала пятой в спринте на выбывание в плавании на открытой воде на ЧЕ-2026
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Россиянка Екатерина Сорокина заняла пятое место в спринте на 3 км на выбывание в плавании на открытой воде на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Париже, Франция.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт
07 августа 2026, пятница. 11:22 МСК
Окончено
1
Изабель Гозе
Германия
6:41.0
2
Беттина Фабиан
Венгрия
+3.10
3
Жиневра Таддеучи
Италия
+3.80

Победу в финальном заплыве одержала немка Изабель Гозе, следом финишировали венгерка Беттина Фабиан и итальянка Жиневра Таддеучи. Сорокина отстала от Гозе на 11,1 секунды.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. Женщины. 3 км. Нокаут-спринт:

1. Изабель Гозе (Германия) — 6.41,0.
2. Беттина Фабиан (Венгрия) — отставание 3,1 секунды.
3. Жиневра Таддеучи (Италия) +3,7…
5. Екатерина Сорокина (Россия) +11,1.

В соревнованиях помимо Сорокиной принимали участие ещё две россиянки — Александра Хайлова и Полина Козякина. Хайлова завершила выступление в первом предварительном заплыве, Козякина — в полуфинале.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальная таблица ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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