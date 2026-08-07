Сорокина стала пятой в спринте на выбывание в плавании на открытой воде на ЧЕ-2026

Россиянка Екатерина Сорокина заняла пятое место в спринте на 3 км на выбывание в плавании на открытой воде на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Париже, Франция.

Победу в финальном заплыве одержала немка Изабель Гозе, следом финишировали венгерка Беттина Фабиан и итальянка Жиневра Таддеучи. Сорокина отстала от Гозе на 11,1 секунды.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. Женщины. 3 км. Нокаут-спринт:

1. Изабель Гозе (Германия) — 6.41,0.

2. Беттина Фабиан (Венгрия) — отставание 3,1 секунды.

3. Жиневра Таддеучи (Италия) +3,7…

5. Екатерина Сорокина (Россия) +11,1.

В соревнованиях помимо Сорокиной принимали участие ещё две россиянки — Александра Хайлова и Полина Козякина. Хайлова завершила выступление в первом предварительном заплыве, Козякина — в полуфинале.