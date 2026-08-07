Пловчиха Козякина рассказала о том, как «топила» соперницу в реке Сене в Париже

Российская пловчиха Полина Козякина рассказала о впечатлениях от заплыва в реке Сене на чемпионате Европы — 2026.

«Соревнованиями относительно довольна, результаты в целом неплохие, но хотелось бы больше и лучше. Сегодня получила первый жёлтый флаг в жизни, предупреждения.

Ударила соперницу, топила, но честно, получилось случайно, но, может, судьи посчитали, что нет… На буйке я сильно залезла на девочек, перелезала через них, влезала между ними, била локтями. Но мне тоже доставалось, огромный синяк на животе.

Если сравнивать чемпионат Европы и наши старты, тот же чемпионат России – ясельная группа. А здесь уже школа и институт. На чемпионате мира будет ещё жёстче. В следующем году будем стараться», – передаёт слова Козякиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.