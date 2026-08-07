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Российская пловчиха Козякина пожаловалась на запах бензина в реке Сене на ЧЕ-2026

Российская пловчиха Козякина пожаловалась на запах бензина в реке Сене на ЧЕ-2026
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Российская пловчиха на открытой воде Полина Козякина рассказала об условиях выступления на реке Сене на чемпионате Европы – 2026.

«Если честно, чувствовала запах бензина ещё в заплыве на пять километров. Вчера я пришла сюда первой из наших, примерно в восемь утра, меня единственную пропустили. Ни одного представителя вокруг. Ко мне тут же подходят судьи, говорят, что плавать нельзя. Получается, что я узнала первой про отмену. Честно, следов на воде не заметила. Но в день на 5 км чувствовала запах и видела следы топлива в реке», – передаёт слова Козякиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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