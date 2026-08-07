Козякина — о заплыве в Сене на ЧЕ-2026: свело живот, доплыла сквозь зубы

Российская пловчиха на открытой воде Полина Козякина рассказала о своём состоянии после участия в нокаут-спринте на 3 км на чемпионате Европы – 2026. Полина завершила своё выступление в полуфинальном раунде.

«Вообще, после заплывов все себя по-разному чувствуют. Иногда может стошнить, после заплыва на 10 км было плохо, болело всё тело, иногда хочется в туалет. Сегодня на финише свело живот. Но сквозь стиснутые зубы доплыла. После заплывов здесь не тошнило, были ощущения, но это могло быть и от количества геля, который выпила на дистанции. Сегодня вообще всё нормально, хорошо поработали и постарались», – передаёт слова Козякиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.