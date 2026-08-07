Козякина — о заплыве в Сене на ЧЕ-2026: свело живот, доплыла сквозь зубы
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Российская пловчиха на открытой воде Полина Козякина рассказала о своём состоянии после участия в нокаут-спринте на 3 км на чемпионате Европы – 2026. Полина завершила своё выступление в полуфинальном раунде.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт
07 августа 2026, пятница. 11:22 МСК
Окончено
1
Изабель Гозе
Германия
6:41.0
2
Беттина Фабиан
Венгрия
+3.10
3
Жиневра Таддеучи
Италия
+3.80
«Вообще, после заплывов все себя по-разному чувствуют. Иногда может стошнить, после заплыва на 10 км было плохо, болело всё тело, иногда хочется в туалет. Сегодня на финише свело живот. Но сквозь стиснутые зубы доплыла. После заплывов здесь не тошнило, были ощущения, но это могло быть и от количества геля, который выпила на дистанции. Сегодня вообще всё нормально, хорошо поработали и постарались», – передаёт слова Козякиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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