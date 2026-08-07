Гайфутдинова, Чикунова и Клепикова сделали в аэропорту фото перед вылетом на ЧЕ в Париж

Обладательницы серебряных медалей чемпионата мира – 2025 российские пловчихи Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова и Дарья Клепикова сделали общее фото из аэропорта перед вылетом на чемпионат Европы – 2026 в Париж. Снимок опубликовала Гайфутдинова у себя в телеграм-канале. Алина сопроводила фото эмодзи французского флага и самолёта.

Фото: Личный архив Гайфутдиновой

Соревнования по плаванию на чемпионате Европы — 2026 начнутся в субботу, 8 августа. После седьмого дня соревнований в Париже сборная России располагается на четвёртой строчке в общем медальном зачёте. В активе команды 13 наград — пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.