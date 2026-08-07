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Пловчиха Сорокина высказалась об отмене тренировок в Сене из-за следов бензина в реке

Пловчиха Сорокина высказалась об отмене тренировок в Сене из-за следов бензина в реке
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Российская пловчиха Екатерина Сорокина высказалась об отмене тренировок в реке Сене в Париже из-за следов бензина в воде. Сейчас в столице Франции проходит чемпионат Европы по водным видам спорта.

«Можно было накатить, всегда хочется лучше, была мысль добраться до медали, не получилось чуть-чуть. Везде не хватает чуть-чуть, но всё лучше и лучше, была шестой, седьмой и пятой. Надеюсь, что на следующем старте будет медаль.

Конечно, хочу принять участие в эстафете. Что касается вчерашнего дня, по сути, было всё равно, где плавать. Мы провели два занятия в бассейне. Думаю, что не потеряли от этого.

Переживаний, что перенесут соревнования, не было, после Сингапура была уверена, что всё будет в порядке», – передаёт слова Сорокиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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