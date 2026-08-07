Российские пловцы не завоевали медали в спринте на выбывание на открытой воде на ЧЕ-2026
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Российские спортсмены не смогли завоевать медали в плавании на открытой воде в спринте на выбывание на 3 км в рамках чемпионата Европы 2026 года в Париже, Франция.
Борьбу за награды у мужчин вели три представителя России. Владимир Муратов и Владимир Иванов дошли до полуфинальной стадии. А Александру Степанову не удалось выйти из квалификации.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт
07 августа 2026, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Давид Бетлехем
Венгрия
6:12.9
2
Марк-Антуан Оливье
Франция
+3.30
3
Логан Фонтейн
Франция
+3.50
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. Мужчины. 3 км. Нокаут-спринт. Финал:
1. Давид Бетлехем (Венгрия) — 6.12,9.
2. Марк-Антуан Оливье (Франция) — отставание 3,3.
3. Логан Фонтейн (Франция) +3,5.
За семь дней ЧЕ сборная России сумела завоевать 13 медалей (5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые).
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