Российские пловцы не завоевали медали в спринте на выбывание на открытой воде на ЧЕ-2026

Российские спортсмены не смогли завоевать медали в плавании на открытой воде в спринте на выбывание на 3 км в рамках чемпионата Европы 2026 года в Париже, Франция.

Борьбу за награды у мужчин вели три представителя России. Владимир Муратов и Владимир Иванов дошли до полуфинальной стадии. А Александру Степанову не удалось выйти из квалификации.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. Мужчины. 3 км. Нокаут-спринт. Финал:

1. Давид Бетлехем (Венгрия) — 6.12,9.

2. Марк-Антуан Оливье (Франция) — отставание 3,3.

3. Логан Фонтейн (Франция) +3,5.

За семь дней ЧЕ сборная России сумела завоевать 13 медалей (5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые).