Заслуженный тренер России по фехтованию Саевич скончалась на 89-м году жизни

Заслуженный тренер России по фехтованию Фаина Саевич ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России у себя на странице в соцсети.

«Федерация фехтования России с прискорбием сообщает, что 6 августа на 89-м году ушла из жизни заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Фаина Наумовна Саевич.

Фаина Наумовна всю свою жизнь была абсолютно предана фехтованию и посвятила тренерской работе в Санкт-Петербурге более 50 лет. В профсоюзной СДЮШОР «Спартак» и СШОР КВШСМ подготовила более 40 мастеров спорта, победителей и призёров первенств России, членов сборной команды России, участников первенств мира и Европы.

Выражаем глубочайшие соболезнования близким, друзьям, коллегам, ученикам Фаины Наумовны и всем, кому дорого её имя. Светлая память», – говорится в заявлении пресс-службы.