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Тренер сборной России Беляев оценил результат Сорокиной на ЧЕ в Париже

Тренер сборной России Беляев оценил результат Сорокиной на ЧЕ в Париже
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Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев высоко оценил результат (пятое место) Екатерины Сорокиной в спринте на 3 км на выбывание на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Париже, Франция.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт
07 августа 2026, пятница. 11:22 МСК
Окончено
1
Изабель Гозе
Германия
6:41.0
2
Беттина Фабиан
Венгрия
+3.10
3
Жиневра Таддеучи
Италия
+3.80

«Девочки – огромные молодцы. Особенно хочется отметить Катю Сорокину. На данный момент это лучшая позиция на этом чемпионате Европы – пятое место. В целом можно сказать, что она проводит турнир очень ровно и выглядит конкурентоспособно на фоне мировых топ-спортсменок. Особенно сегодня.

Мне понравилось, как она прошла каждый из этапов, как настраивалась. Аппетит приходит во время еды: я встретил Катю расстроенной, и мне это нравится, потому что она хочет большего. Я рад это видеть», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальная таблица ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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