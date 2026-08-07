Тренер сборной России Беляев оценил результат Сорокиной на ЧЕ в Париже

Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев высоко оценил результат (пятое место) Екатерины Сорокиной в спринте на 3 км на выбывание на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Париже, Франция.

«Девочки – огромные молодцы. Особенно хочется отметить Катю Сорокину. На данный момент это лучшая позиция на этом чемпионате Европы – пятое место. В целом можно сказать, что она проводит турнир очень ровно и выглядит конкурентоспособно на фоне мировых топ-спортсменок. Особенно сегодня.

Мне понравилось, как она прошла каждый из этапов, как настраивалась. Аппетит приходит во время еды: я встретил Катю расстроенной, и мне это нравится, потому что она хочет большего. Я рад это видеть», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.