15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловец Степанов — о Париже: везде воняет мочой, помойками, крысы под Эйфелевой башней

Пловец Степанов — о Париже: везде воняет мочой, помойками, крысы под Эйфелевой башней
Комментарии

Российский пловец Александр Степанов поделился впечатлениями от выступления на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Париже, Франция.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт
07 августа 2026, пятница. 11:22 МСК
Окончено
1
Изабель Гозе
Германия
6:41.0
2
Беттина Фабиан
Венгрия
+3.10
3
Жиневра Таддеучи
Италия
+3.80

«Отмена тренировок в Сене не повлияла. Сказали, что всё уберут, всё нормально. Вечером узнаем по состоянию здоровья. Хочешь или не хочешь – глотаешь воду, но всё отлично.

Если в целом про Париж говорить, то я рассчитывал, что еда тут будет вкусной, но она не очень. Везде воняет здесь, ничего приятного нет, мочой, помойками. Хотел ещё попасть в катакомбы в Париже, но уже не попаду. Ещё и крысы под Эйфелевой башней бегают», – передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальная таблица ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android