Пловец Степанов — о Париже: везде воняет мочой, помойками, крысы под Эйфелевой башней

Российский пловец Александр Степанов поделился впечатлениями от выступления на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Париже, Франция.

«Отмена тренировок в Сене не повлияла. Сказали, что всё уберут, всё нормально. Вечером узнаем по состоянию здоровья. Хочешь или не хочешь – глотаешь воду, но всё отлично.

Если в целом про Париж говорить, то я рассчитывал, что еда тут будет вкусной, но она не очень. Везде воняет здесь, ничего приятного нет, мочой, помойками. Хотел ещё попасть в катакомбы в Париже, но уже не попаду. Ещё и крысы под Эйфелевой башней бегают», – передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.