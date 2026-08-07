Пловец Степанов — о Париже: везде воняет мочой, помойками, крысы под Эйфелевой башней
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Российский пловец Александр Степанов поделился впечатлениями от выступления на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Париже, Франция.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт
07 августа 2026, пятница. 11:22 МСК
Окончено
1
Изабель Гозе
Германия
6:41.0
2
Беттина Фабиан
Венгрия
+3.10
3
Жиневра Таддеучи
Италия
+3.80
«Отмена тренировок в Сене не повлияла. Сказали, что всё уберут, всё нормально. Вечером узнаем по состоянию здоровья. Хочешь или не хочешь – глотаешь воду, но всё отлично.
Если в целом про Париж говорить, то я рассчитывал, что еда тут будет вкусной, но она не очень. Везде воняет здесь, ничего приятного нет, мочой, помойками. Хотел ещё попасть в катакомбы в Париже, но уже не попаду. Ещё и крысы под Эйфелевой башней бегают», – передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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