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Тренер сборной России Беляев объяснил, как русский характер влияет на результаты

Тренер сборной России Беляев объяснил, как русский характер влияет на результаты
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Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев рассказал, как характер спортсменов помогает им соревноваться на больших дистанциях.

– Если медалей на этом турнире не будет, как это воспримете – как набор опыта? Мысли уже идут об Олимпиаде?
– Безусловно, Олимпиада – это главная цель. Но и к этому турниру мы подводились, сделали всё возможное, чтобы выступить здесь. Всегда сложно говорить про медали на открытой воде. Если вспоминать, у нас была медаль на 25 км, очень сложная дистанция. Крайне редко. И то это был раздельный старт, то есть совершенно другая дисциплина, 5 км – это иное.

Вот на больших дистанциях мы конкурентоспособны, мы знаем, как готовиться, и у нас есть характер для 25 км, для таких дистанций. Сейчас мы поступательно движемся вперёд. Всегда говорить о медали сложно, но я говорил, что мы должны постараться её завоевать. На завтра у нас есть шанс. Я уверен в ребятах, они сделают всё возможное, но без удачи нам здесь не обойтись, – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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