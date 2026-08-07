Тренер сборной России Беляев объяснил, как русский характер влияет на результаты

Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев рассказал, как характер спортсменов помогает им соревноваться на больших дистанциях.

– Если медалей на этом турнире не будет, как это воспримете – как набор опыта? Мысли уже идут об Олимпиаде?

– Безусловно, Олимпиада – это главная цель. Но и к этому турниру мы подводились, сделали всё возможное, чтобы выступить здесь. Всегда сложно говорить про медали на открытой воде. Если вспоминать, у нас была медаль на 25 км, очень сложная дистанция. Крайне редко. И то это был раздельный старт, то есть совершенно другая дисциплина, 5 км – это иное.

Вот на больших дистанциях мы конкурентоспособны, мы знаем, как готовиться, и у нас есть характер для 25 км, для таких дистанций. Сейчас мы поступательно движемся вперёд. Всегда говорить о медали сложно, но я говорил, что мы должны постараться её завоевать. На завтра у нас есть шанс. Я уверен в ребятах, они сделают всё возможное, но без удачи нам здесь не обойтись, – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.