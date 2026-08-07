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Тренер сборной России высказался об отмене тренировок в Сене из-за качества воды

Тренер сборной России высказался об отмене тренировок в Сене из-за качества воды
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Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев рассказал, отразилась ли на команде отмена одного тренировочного дня на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Париже, Франция.

– Как вчера переживали день отмены тренировок на озере? Это как-то повлияло на подготовку?
– Никак не повлияло. Команда абсолютно нормально подошла к рабочему дню, два раза поплавали в бассейне, всё стандартно. Психологически это вообще не сказалось.

– Не было переживаний, что соревнования перенесут?
– Нет. После чемпионата мира в Сингапуре переносы для нас уже привычны. Да и вообще ситуация с открытой водой в стране сами понимаете какая. На чемпионате России у нас уже было такое, что из-за беспилотной опасности мы ждали старта несколько часов. Так что здесь всё спокойно, в штатном режиме, – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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