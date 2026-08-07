15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер Беляев высказался о шансах сборной России в эстафете в плавании в Сене на ЧЕ

Тренер Беляев высказался о шансах сборной России в эстафете в плавании в Сене на ЧЕ
Комментарии

Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев оценил шансы команды в эстафете на чемпионате Европы в Париже.

– Что думаете насчёт эстафеты? Понятно, что вы заинтересованы, но есть ли с учётом результатов шансы, проблески на медаль?
– Очень тяжело говорить об этом. У нас как минимум три страны, которые задают темп в эстафетных гонках на открытой воде. Это Германия – они привозят людей специально под три километра, под эстафеты. Это и Италия – у них вообще очень глубокие составы на открытой воде, которые весьма конкурентоспособны. Венгрия, у них сегодня был чемпион. Так что на бумаге эти три страны – в топ‑3, – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Российские пловцы вынесли всех на первенстве Европы. На ОИ-2028 эти ребята удивят!
Российские пловцы вынесли всех на первенстве Европы. На ОИ-2028 эти ребята удивят!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android