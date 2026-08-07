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Тренер сборной России Беляев опасается визовых проблем при заявке на соревнования

Тренер сборной России Беляев опасается визовых проблем при заявке на соревнования
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Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев поделился планами команды после завершения выступлений на чемпионате Европы — 2026 в Париже.

– На будущее у вас есть планы по этапам, чтобы набраться международного опыта? Египет, куда-то ещё?
– Мы ещё не знаем расписание этапов Кубка мира на следующий год. В этом сезоне есть Барселона – мы очень хотели бы туда поехать, и есть Хорватия, но нам, скорее всего, не дадут визу. По крайней мере, раньше так было, хорваты нам уже отказывали. В любом случае этапы идут очень плотно, физически мы не успеваем сделать визу. Мы выбрали один этап – Барселону. Если сейчас всё получится с документами, мы выедем туда и наберёмся опыта, – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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