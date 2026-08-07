Тренер сборной России Беляев опасается визовых проблем при заявке на соревнования

Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев поделился планами команды после завершения выступлений на чемпионате Европы — 2026 в Париже.

– На будущее у вас есть планы по этапам, чтобы набраться международного опыта? Египет, куда-то ещё?

– Мы ещё не знаем расписание этапов Кубка мира на следующий год. В этом сезоне есть Барселона – мы очень хотели бы туда поехать, и есть Хорватия, но нам, скорее всего, не дадут визу. По крайней мере, раньше так было, хорваты нам уже отказывали. В любом случае этапы идут очень плотно, физически мы не успеваем сделать визу. Мы выбрали один этап – Барселону. Если сейчас всё получится с документами, мы выедем туда и наберёмся опыта, – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.