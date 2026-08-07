Мельникова и другие лидеры женской сборной России не получили визы для участия в ЧЕ-2026

Федерация гимнастики России сообщила, что за два дня до запланированного вылета лидеры женской сборной России по спортивной гимнастике до сих пор не получили хорватские визы, чтобы выступить на чемпионате Европы – 2026 в Загребе. Этот турнир является отборочным соревнованием к чемпионату мира 2026 года.

Федерация представила список спортсменов и персонала, которые не получили визы:

1. Ангелина Мельникова.

2. Виктория Листунова.

3. Анна Калмыкова.

4. Лейла Васильева.

5. Алексей Усачёв.

6. Сергей Найдин.

7. Евгений Кисель.

8. Юлий Куксенков (тренер).

9. Сергей Гулевский (врач).

«Федерация гимнастики России воспринимает избирательную выдачу виз как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Резервные спортсменки и другие члены российской команды уже получили визы, тогда как лидеры женской сборной до сих пор остаются без них.

Сборная России по спортивной гимнастике традиционно входит в число сильнейших команд мира. На чемпионате Европы в основном составе женской команды были заявлены олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также победительница серии Кубков мира 2026 года Анна Калмыкова.

Федерация гимнастики России уже уведомила World Gymnastics и European Gymnastics о произошедшем и будет добиваться, чтобы принимающая сторона обеспечила участие российских спортсменов в соревнованиях», — говорится в заявлении федерации.

Женские соревнования на ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике пройдут с 13 по 16 августа.

Отметим, что на ЧМ будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.