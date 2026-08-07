«Зажали колесо». Пловец Муратов сравнил борьбу в плавании на открытой воде с «Формулой-1»

Российский пловец Владимир Муратов сравнил борьбу в плавании на открытой воде с гонками «Формулы-1».

«На полторашке выдал максимальную скорость, как будто это единственный этап. В полуфинале начал тоже очень быстро, думал, что автоматически будет быстрый старт и у других, а я к ним в ноги. Но в итоге ещё перед тем, как я начал перестраиваться, начали запинывать, слева и справа зажимать.

При этом я пытался выйти оттуда, но вместе с тем запинывали. Вроде была стратегия, но она скомкалась, потом запинали, был очень неприятный момент, пришлось догонять, отыгрывать. Если сравнивать с «Формулой-1», будто колесо зажали, улетел в створ.

В такие моменты пловцы должны справляться. Из 100 процентов 30 был успешным манёвр. Тут зажали, немного запаниковал, немного неправильно сделал перестроение», – передаёт слова Муратова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.