Ангелина Мельникова кратко отреагировала на новость о невыдаче визы для участия в ЧЕ-2026

Олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова отреагировала на невыдачу визы для въезда в Хорватию, где пройдёт чемпионат Европы — 2026. Ранее Федерация гимнастики России сообщила, что за два дня до запланированного вылета лидеры женской сборной России по спортивной гимнастике до сих пор не получили визы. Европейское первенство является отборочным соревнованием к чемпионату мира 2026 года.

«Надеюсь, что ещё что-то может измениться», — написала Мельникова у себя в телеграм-канале.

Чемпионат Европы — 2026 пройдёт в Загребе, Хорватия, с 13 по 16 августа среди женщин и юниорок и с 19 по 23 августа среди мужчин и юниоров.