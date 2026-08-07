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Ангелина Мельникова кратко отреагировала на новость о невыдаче визы для участия в ЧЕ-2026

Ангелина Мельникова кратко отреагировала на новость о невыдаче визы для участия в ЧЕ-2026
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Олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова отреагировала на невыдачу визы для въезда в Хорватию, где пройдёт чемпионат Европы — 2026. Ранее Федерация гимнастики России сообщила, что за два дня до запланированного вылета лидеры женской сборной России по спортивной гимнастике до сих пор не получили визы. Европейское первенство является отборочным соревнованием к чемпионату мира 2026 года.

«Надеюсь, что ещё что-то может измениться», — написала Мельникова у себя в телеграм-канале.

Чемпионат Европы — 2026 пройдёт в Загребе, Хорватия, с 13 по 16 августа среди женщин и юниорок и с 19 по 23 августа среди мужчин и юниоров.

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