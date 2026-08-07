«Мы доказали, что лучшие в Европе». Руслан Терновой — о победах на ЧЕ-2026 в Париже

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 российский прыгун в воду Руслан Терновой высказался о завоевании двух золотых медалей на чемпионате Европы – 2026 в Париже (в синхронных прыжках с вышки 10 м и в личном турнире на вышке 10 м).

«Победе с Никитой я тоже очень доволен, потому что это был мой первый «золотой» чемпионат Европы. Кроме того, я доволен тем фактом, что мы доказали: мы не просто так в прошлом году стали вторыми в Сингапуре. Мы доказали, что мы лучшие в Европе, мы лучшая синхронная пара. Я очень доволен, что у нас с ним всё получилось.

А в индивидуальных соревнованиях у меня так всю жизнь было – эмоции уже немного другие. В синхроне вы всё равно команда, ты радуешься и за партнёра, и за себя. А тут были чисто лично мои эмоции, потому что у меня давно не получалось так хорошо выступить, да ещё и без ошибок пройти весь старт, тем более на международном уровне. Был хороший предпоследний раунд, но и дальше надо было настраиваться – не отдавать», — сказал Терновой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.