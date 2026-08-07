«Сажусь — и ноги не толкают. Ничего не могу сделать». Терновой — о выступлении на ЧМ-2025

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 российский прыгун в воду Руслан Терновой рассказал, как выступление на ЧМ-2025 повлияло на его дальнейшее отношение к подготовке к турнирам.

«Финал чемпионата мира в Сингапуре в индивидуальных прыжках был одним из самых спокойных запрыгов в моей жизни. Я прыгал там не хорошо, не плохо – просто нормально. Но кому это «нормально» надо? Никому.

Когда разминался перед самым финалом на воде, я прыгал и понимал, что всё – у меня уже «сели» ноги. Я чувствую, что размялся, всё легко, а сажусь – и ноги не толкают. Всё, я ничего не могу с этим сделать. До этого ноги болели, мышцы забивались, но такого не было. Понял, что физика слабая, к сожалению, нужно её подтягивать. Начали подтягивать, однако есть небольшие травмы. Не такие существенные, но колено болит сильно, и ноги на соревнованиях ещё дают о себе знать. Но это поправимо, нужно просто заниматься, время уделять», — сказал Терновой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.