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Чемпион Европы Руслан Терновой оценил свои шансы на успех на ЧМ-2027 и ОИ-2028

Чемпион Европы Руслан Терновой оценил свои шансы на успех на ЧМ-2027 и ОИ-2028
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2025, двукратный чемпион Европы — 2026 российский прыгун в воду Руслан Терновой оценил свои перспективы на чемпионате мира — 2027 и Олимпиаде-2028.

– Принимая во внимание результат и прыжки на ЧЕ-2026, вы уже по-особому смотрите на то, что будет в Будапеште и в Лос-Анджелесе. Там можно будет рассчитывать на многое?
– Ничего не могу сказать. Дальше как всё будет – оно всё настолько непредсказуемо. Сегодня я хорош, а завтра всё будет абсолютно по-другому. Поживём – увидим, не думал что всё так получится даже сейчас, — сказал Терновой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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