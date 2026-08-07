Чемпион Европы Терновой: было состояние, что всё надоело, и мысли всё бросить

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025, двукратный чемпион Европы — 2026 российский прыгун в воду Руслан Терновой признался, что у него возникали мысли о завершении карьеры.

«Очень долго было такое состояние, что всё надоело, были даже мысли всё бросить, особенно когда что-то не получается. Это нормально, такое бывает у каждого спортсмена. Но вот перед чемпионатом России я наконец-то был в более-менее хорошей физической форме. И сейчас последние полтора месяца есть большое желание тренироваться и прыгать, потому что ты приходишь на тренировку и понимаешь, что выкручиваешь прыжки, что сейчас не будешь биться об воду», — сказал Терновой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.