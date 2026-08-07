Терновой: немец, ставший третьим на ЧЕ-2026, учит русский язык, ему интересна Россия

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025, двукратный чемпион Европы — 2026 российский прыгун в воду Руслан Терновой рассказал об отношениях с иностранными коллегами, а также об интересе призёра ЧЕ Оле Йоханнеса Рёслера к России.

«Мы на самом деле со всеми иностранцами очень хорошо дружим. Наша тусовка прыгунов очень дружная. С одним из немцев мы ещё в юниорском возрасте соревновались, на чемпионате мира были с ним на Гран-при.

А ставший третьим немец ещё молодой, но ему тоже было интересно пообщаться, пытался что-то узнать, как переводится. У него русскоязычный тренер, он сам язык учит, ему интересна Россия, хочет как-нибудь приехать, узнать нашу страну. Надо приглашать. Так что все вместе общаемся, шутим, смеёмся и дружим.

Увы, с английским у меня до сих пор не очень. Сколько себя ни заставляю, говорю себе – сейчас буду учить. Всегда во время соревнований думаешь: «Всё, приеду, буду учить английский». Приезжаешь домой – и, естественно, ничего. Отпуск, потом — снова тренировки, сборы…» — сказал Терновой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.