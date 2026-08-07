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Российский хайдайвер Истомин прокомментировал прыжок в реку Сена в центре Парижа

Российский хайдайвер Истомин прокомментировал прыжок в реку Сена в центре Парижа
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Российский хайдайвер Павел Истомин высказался об участии на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

«Перед прыжком надо настроиться, подготовиться. В открытой воде у нас ещё не было тренировок, мы прилетели только вчера вечером. Вообще, мне очень интересно узнать, почему в Париже 20 метров только, а не 27 – но никто не ответил. Про глубину не знаю, я прыгнул и не достал дна.

Боюсь ли я прыгать? Боюсь, конечно, боюсь всегда, всегда страшно. Кто знает, время покажет, может, и прыгну 27 метров. Сейчас я даже не думаю об этом. Семь метров плюсом точно скажутся на скорости входа, плюс скорость в полёте выше», – передаёт слова Истомина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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