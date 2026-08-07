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17-летний хайдайвер Истомин рассказал, что его даже не видел вживую тренер перед ЧЕ

17-летний хайдайвер Истомин рассказал, что его даже не видел вживую тренер перед ЧЕ
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Российский хайдайвер Павел Истомин рассказал, как в Казани готовился к чемпионату Европы по водным видам спорта, а также признался, что до начала соревнований не видел вживую своего тренера.

«Тренировался у себя дома в Казани, с тех же 20 метров. Помню, тренировался, через пару месяцев мне сказали: «Давай попробуем такой прыжок». Собрали ещё один. Главный тренер даже вживую меня не видел, прислали видео – сказал: «Пойдёт».

В Казани прыгаем с крыши ДВВС, там забираешься наверх, на крышу, до самой вышки. У нас, когда чемпионат России проходит, там спортсмены и выступают, как шоу-прыжки. Чтобы забираться туда, сначала едешь на лифте, потом лестница, потом – ещё одна лестница, потом уже подходишь к потолку и пролезаешь», – передаёт слова Истомина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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