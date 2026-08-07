15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский хайдайвер Павел Истомин идёт на 13-м месте после двух раундов на ЧЕ-2026

Российский хайдайвер Павел Истомин идёт на 13-м месте после двух раундов на ЧЕ-2026
Комментарии

Россиянин Павел Истомин располагается на 13-м месте после двух стартовых раундов соревнований по хайдайвингу с 20-метровой платформы на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 в Париже.

По итогам двух раундов спортсмен набрал 82,45 балла. Лидирует итальянец Андреа Барнаба (185,45). На втором месте идёт представитель Испании Карлос Химено (183,60), а на третьем — румын Константин Попович с результатом 179,00 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Вышка 20 м, первый-второй раунд, мужчины:

  1. Андреа Барнаба (Италия) — 185,45.
  2. Карлос Химено (Испания) — 183,60.
  3. Константин Попович (Румыния) — 179,00.

Третий и четвёртый раунд соревнований пройдут в субботу, 8 августа.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Материалы по теме
Россия показала прообраз олимпийской команды в прыжках в воду. К чему придём в 2028 году?
Россия показала прообраз олимпийской команды в прыжках в воду. К чему придём в 2028 году?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android