Российский хайдайвер Павел Истомин идёт на 13-м месте после двух раундов на ЧЕ-2026

Россиянин Павел Истомин располагается на 13-м месте после двух стартовых раундов соревнований по хайдайвингу с 20-метровой платформы на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 в Париже.

По итогам двух раундов спортсмен набрал 82,45 балла. Лидирует итальянец Андреа Барнаба (185,45). На втором месте идёт представитель Испании Карлос Химено (183,60), а на третьем — румын Константин Попович с результатом 179,00 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Вышка 20 м, первый-второй раунд, мужчины:

Андреа Барнаба (Италия) — 185,45. Карлос Химено (Испания) — 183,60. Константин Попович (Румыния) — 179,00.

Третий и четвёртый раунд соревнований пройдут в субботу, 8 августа.