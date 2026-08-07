Российский хайдайвер Павел Истомин идёт на 13-м месте после двух раундов на ЧЕ-2026
Россиянин Павел Истомин располагается на 13-м месте после двух стартовых раундов соревнований по хайдайвингу с 20-метровой платформы на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 в Париже.
По итогам двух раундов спортсмен набрал 82,45 балла. Лидирует итальянец Андреа Барнаба (185,45). На втором месте идёт представитель Испании Карлос Химено (183,60), а на третьем — румын Константин Попович с результатом 179,00 балла.
Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Вышка 20 м, первый-второй раунд, мужчины:
- Андреа Барнаба (Италия) — 185,45.
- Карлос Химено (Испания) — 183,60.
- Константин Попович (Румыния) — 179,00.
Третий и четвёртый раунд соревнований пройдут в субботу, 8 августа.
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