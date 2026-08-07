«Мерзкий способ». Мельникова — о невыдаче визы в Хорватию

Олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова отреагировала на невыдачу визы для въезда в Хорватию, где пройдёт чемпионат Европы — 2026.

«Наверное, это и есть новый способ побеждать: не на ковре, не на помосте и не в борьбе, а с помощью бумажек и запретов. Всегда считала, что чемпионов определяют соревнования. Оказывается, некоторые предпочитают определять состав участников заранее. Это многое говорит о тех, кто принимает такие решения. По моему мнению, это слабые люди, которые нашли только такой мерзкий способ не допустить сильнейшую сборную на чемпионат Европы.

Спасибо за высокую оценку моего спортивного мастерства. Видимо, моё участие оказалось настолько нежелательным, что проще было не пустить, чем рискнуть встретиться со мной на соревнованиях. Жаль только, что такие решения всё дальше уводят спорт от его главного принципа — честной конкуренции. Но сила спортсмена измеряется не визами, а результатами», – приводит слова Мельниковой ТАСС.

Напомним, ранее Федерация гимнастики России сообщила, что несколько лидеров женской сборной России получили отказ в визе в Хорватию. Чемпионат Европы пройдёт в Загребе с 13 по 16 августа среди женщин и юниорок и с 19 по 23 августа среди мужчин и юниоров.