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Гимнастки Мельникова и Листунова пропустят ЧЕ из-за отказа Хорватии в выдаче виз

Гимнастки Мельникова и Листунова пропустят ЧЕ из-за отказа Хорватии в выдаче виз
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Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова и ещё ряд спортсменов сборной России не выступят на чемпионате Европы из-за отказа Хорватии в получении виз. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Помимо Мельниковой и Листуновой, визы не получили Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачёв, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.

«В качестве причины отказа указано: «Не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания». При этом заявления на визы для всей российской делегации подавались одновременно и с одинаковым комплектом подтверждающих документов. Остальные 56 членов делегации визы получили. Федерация гимнастики России расценивает отказ в визах как фактическое лишение ведущих российских спортсменок возможности выступить на квалификационном турнире. Подобная практика создаёт опасный прецедент, при котором административные решения могут напрямую влиять на состав участников и ход квалификационного отбора.

По мнению федерации, это ставит под вопрос равные условия участия в квалификационных соревнованиях для спортсменов всех национальных федераций. Как ранее сообщали, Федерация гимнастики России уже уведомила World Gymnastics и European Gymnastics о произошедшем и попросила разобраться в ситуации», — говорится в сообщении организации в официальном телеграм-канале.

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