15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Нелли Чукановская лидирует после двух раундов в хайдайвинге на ЧЕ, вторая — Элиза Косетти

Нелли Чукановская лидирует после двух раундов в хайдайвинге на ЧЕ, вторая — Элиза Косетти
Комментарии

Украинская спортсменка Нелли Чукановская удерживает лидерство после двух раундов в хайдайвинге на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Она набрала за своё выступление 152,30 балла.

На втором месте идёт итальянка Элиза Косетти (141,80), а тройку сильнейших пока замыкает представительница Швейцарии Морган Геркулано с результатом 138,60 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Вышка 20 м, первый-второй раунд, женщины:

  1. Нелли Чукановская (Украина) — 152,30.
  2. Элиза Косетти (Италия ) — 141,80.
  3. Морган Геркулано (Швейцария) — 138,60.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026 проходит с 31 июля по 16 августа.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Материалы по теме
Россия показала прообраз олимпийской команды в прыжках в воду. К чему придём в 2028 году?
Россия показала прообраз олимпийской команды в прыжках в воду. К чему придём в 2028 году?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android