Нелли Чукановская лидирует после двух раундов в хайдайвинге на ЧЕ, вторая — Элиза Косетти

Украинская спортсменка Нелли Чукановская удерживает лидерство после двух раундов в хайдайвинге на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Она набрала за своё выступление 152,30 балла.

На втором месте идёт итальянка Элиза Косетти (141,80), а тройку сильнейших пока замыкает представительница Швейцарии Морган Геркулано с результатом 138,60 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Вышка 20 м, первый-второй раунд, женщины:

Нелли Чукановская (Украина) — 152,30. Элиза Косетти (Италия ) — 141,80. Морган Геркулано (Швейцария) — 138,60.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026 проходит с 31 июля по 16 августа.