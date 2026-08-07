В пятницу, 7 августа, а Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках восьмого дня ЧЕ прошли соревнования по плаванию на открытой воде и хайдайвингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Результаты соревнований на 7 августа:
Плавание
Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт.
1. Изабель Гозе (Германия) — 6,41.0.
2. Беттина Фабиан (Италия) +3,10.
3. Жиневра Таддеучи (Италия) +3,80.
5. Екатерина Сорокина (Россия) +11,20.
Мужчины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт.
1. Давид Бетлехем (Венгрия) — 6.12,9.
2. Марк-Антуан Оливье (Франция) +3,30.
3. Логан Фонтейн (Франция) +3,50.
Хайдайвинг
Женщины. Вышка 20 м, первый-второй раунд.
1. Нелли Чукановская (Украина) — 152,30.
2. Элиза Косетти (Италия) — 141,80.
3. Морган Геркулано (Швейцария) — 138,60.
Мужчины. Вышка 20 м, первый-второй раунд.
1. Андреа Барнаба (Италия) — 185,45.
2. Карлос Химено (Испания) — 183,60.
3. Константин Попович (Румыния) — 179,00.
13. Павел Истомин (Россия) — 82,45.