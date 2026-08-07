В пятницу, 7 августа, а Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках восьмого дня ЧЕ прошли соревнования по плаванию на открытой воде и хайдайвингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Результаты соревнований на 7 августа:

Плавание

Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт.

1. Изабель Гозе (Германия) — 6,41.0.

2. Беттина Фабиан (Италия) +3,10.

3. Жиневра Таддеучи (Италия) +3,80.

5. Екатерина Сорокина (Россия) +11,20.

Мужчины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт.

1. Давид Бетлехем (Венгрия) — 6.12,9.

2. Марк-Антуан Оливье (Франция) +3,30.

3. Логан Фонтейн (Франция) +3,50.

Хайдайвинг

Женщины. Вышка 20 м, первый-второй раунд.

1. Нелли Чукановская (Украина) — 152,30.

2. Элиза Косетти (Италия) — 141,80.

3. Морган Геркулано (Швейцария) — 138,60.

Мужчины. Вышка 20 м, первый-второй раунд.

1. Андреа Барнаба (Италия) — 185,45.

2. Карлос Химено (Испания) — 183,60.

3. Константин Попович (Румыния) — 179,00.

13. Павел Истомин (Россия) — 82,45.