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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 7 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 7 августа
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В пятницу, 7 августа, а Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках восьмого дня ЧЕ прошли соревнования по плаванию на открытой воде и хайдайвингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Результаты соревнований на 7 августа:

Плавание

Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт.

1. Изабель Гозе (Германия) — 6,41.0.
2. Беттина Фабиан (Италия) +3,10.
3. Жиневра Таддеучи (Италия) +3,80.
5. Екатерина Сорокина (Россия) +11,20.

Мужчины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт.

1. Давид Бетлехем (Венгрия) — 6.12,9.
2. Марк-Антуан Оливье (Франция) +3,30.
3. Логан Фонтейн (Франция) +3,50.

Хайдайвинг

Женщины. Вышка 20 м, первый-второй раунд.

1. Нелли Чукановская (Украина) — 152,30.
2. Элиза Косетти (Италия) — 141,80.
3. Морган Геркулано (Швейцария) — 138,60.

Мужчины. Вышка 20 м, первый-второй раунд.

1. Андреа Барнаба (Италия) — 185,45.
2. Карлос Химено (Испания) — 183,60.
3. Константин Попович (Румыния) — 179,00.
13. Павел Истомин (Россия) — 82,45.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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