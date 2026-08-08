Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 7 августа
В пятницу, 7 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках дня прошли соревнования по плаванию на открытой воде и хайдайвингу. Российским спортсменам не удалось выиграть медали.
В медальном зачёте лидирует сборная Италии. На втором и третьем местах располагаются команды Германии и Великобритании соответственно. Сборная России занимает четвёртую строчку.
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 7 августа:
- Италия — семь золотых, четыре серебряных и девять бронзовых медалей.
- Германия — шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.
- Великобритания — шесть золотых, две серебряных и четыре бронзовые медали.
- Россия — пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовые медали.
- Греция — два золота.
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