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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 7 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 7 августа
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В пятницу, 7 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках дня прошли соревнования по плаванию на открытой воде и хайдайвингу. Российским спортсменам не удалось выиграть медали.

В медальном зачёте лидирует сборная Италии. На втором и третьем местах располагаются команды Германии и Великобритании соответственно. Сборная России занимает четвёртую строчку.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 7 августа:

  1. Италия — семь золотых, четыре серебряных и девять бронзовых медалей.
  2. Германия — шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.
  3. Великобритания — шесть золотых, две серебряных и четыре бронзовые медали.
  4. Россия — пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовые медали.
  5. Греция — два золота.
Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Медальный зачёт ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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