Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 8 августа

Сегодня, 8 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого дня соревнований.
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 8 августа (время московское)
Плавание на открытой воде
11:00. Командные соревнования, 4х1500м.
Хай-дайвинг
14:56. Женщины, вышка, 20 м.
17:33. Мужчины, вышка, 20.
После восьми дней соревнований в активе российской команды 13 наград — пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.