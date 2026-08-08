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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 8 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 8 августа
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Сегодня, 8 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого дня соревнований.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 8 августа (время московское)

Плавание на открытой воде
11:00. Командные соревнования, 4х1500м.

Хай-дайвинг
14:56. Женщины, вышка, 20 м.
17:33. Мужчины, вышка, 20.

После восьми дней соревнований в активе российской команды 13 наград — пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Календарь чемпионата Европы - 2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт чемпионата Европы - 2026 по водным видам спорта
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