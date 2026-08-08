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«Видимо, это новый способ побеждать». Ангелина Мельникова — о неполучении визы для ЧЕ

«Видимо, это новый способ побеждать». Ангелина Мельникова — о неполучении визы для ЧЕ
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Олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова оценила невыдачу визы для въезда в Хорватию, где пройдёт чемпионат Европы — 2026.

«Причина отказа: «Не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания». Ребята, мы на чемпионат Европы хотели поехать как бы. Как и все остальные – демонстрировать свои талант, умение и навыки владения телом в спортивной гимнастике на помосте.

Видимо, это новый способ побеждать: не на помосте в борьбе, а с помощью отказа в визах. Спорт становится великим только тогда, когда лучшие выходят против лучших. А когда сильных соперников не допускают до старта, исчезает самое ценное — честная конкуренция. Я за честный спорт, без дискриминации», – написала Мельникова у себя в телеграм-канале.

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