«Видимо, это новый способ побеждать». Ангелина Мельникова — о неполучении визы для ЧЕ

Олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова оценила невыдачу визы для въезда в Хорватию, где пройдёт чемпионат Европы — 2026.

«Причина отказа: «Не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания». Ребята, мы на чемпионат Европы хотели поехать как бы. Как и все остальные – демонстрировать свои талант, умение и навыки владения телом в спортивной гимнастике на помосте.

Видимо, это новый способ побеждать: не на помосте в борьбе, а с помощью отказа в визах. Спорт становится великим только тогда, когда лучшие выходят против лучших. А когда сильных соперников не допускают до старта, исчезает самое ценное — честная конкуренция. Я за честный спорт, без дискриминации», – написала Мельникова у себя в телеграм-канале.