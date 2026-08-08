Владимир Путин опубликовал поздравление с Днём физкультурника

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан с Днём физкультурника. Этот праздник отмечается в России во вторую субботу августа.

«Уважаемые друзья!

Поздравляю с Днём физкультурника.

Ваш профессиональный праздник – дань уважения многим поколениям прославленных атлетов, тренеров, педагогов, организаторов, энтузиастов, которые закладывали основы и развивали отечественный спорт высших достижений, массовое физкультурное движение. С опорой на эти замечательные традиции и опыт своих предшественников, ветеранов сегодня вы бережно храните и приумножаете богатое спортивное наследие России, возрождаете и совершенствуете систему ГТО. Эта большая, многоплановая работа прямо влияет на продвижение ценностей активной, здоровой жизни, служит задачам уверенного развития страны. И потому мы продолжим обновление и создание качественной, современной, доступной инфраструктуры – стадионов, тренировочных баз, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортплощадок.

Особо отмечу, что в нынешнем году в День физкультурника торжественно открывается Спартакиада народов России. Убеждён, что этот масштабный, красочный турнир вовлечёт в свою орбиту болельщиков из всех регионов нашей страны, вдохновит молодёжь на занятия физкультурой и, конечно, гармонично дополнит насыщенную программу Года единства народов России, наглядно продемонстрирует, насколько мощной объединяющей, созидательной силой обладает спорт.

Желаю вам всего самого доброго», — сказано в заявлении на сайте президента РФ.