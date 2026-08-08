В Госдуме отреагировали на невыдачу виз российским гимнасткам на ЧЕ в Хорватии

Президент Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) и депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал невыдачу виз некоторым лидерам российской и мировой спортивной гимнастики для въезда в Хорватию, где пройдёт чемпионат Европы — 2026.

«Уверен, что нужно требовать от хорватского руководства страны выдачи виз. Я считаю, что их действия — недружественный акт между нашими странами как минимум. Спортсмены получили допуск от международной федерации, есть чёткая позиция МОК. Все страны-организаторы должны оказывать поддержку спортсменам, независимо от паспорта, вероисповедания и так далее. Если ты берёшь на себя право проведения соревнований, берёшь на себя обязательства и по обеспечению безопасности и спортивного процесса, в том числе и визовой поддержки.

Когда без объяснения причин нашим лидерам не выдают визы, это очевидные игры политиков и конкретная провокация. У хорватского руководства ещё есть время изменить свою позицию, а у нашей федерации есть время оспорить данное решение. Если сейчас оставить этот инцидент без внимания, завтра подобного рода недружественные акты будут в других видах спорта и в других европейских странах. Такое зло нужно пресекать на корню. Нужно занять жёсткую позицию. Думаю. посольство России в Хорватии должно вступить в диалог с дипломатическими коллегами из Хорватии, чтобы снять эту проблематику», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.