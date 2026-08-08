World Skate допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер спорта (World Skate) допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Об этом сообщает Федерация скейтбординга и роллер-спорта России в телеграм-канале.

Федерация скейтбординга и роллер-спорта России признана единственной организацией, представляющей интересы РФ в World Skate. Российские спортсмены допущены до соревнований без ограничений и с национальной символикой.

«Поздравляем спортсменов, тренеров, судей, специалистов и всех, кто был частью этого пути. Впереди новые международные старты и новые победы!» — сказано в заявлении российской организации.