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World Skate допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

World Skate допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
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Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер спорта (World Skate) допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Об этом сообщает Федерация скейтбординга и роллер-спорта России в телеграм-канале.

Федерация скейтбординга и роллер-спорта России признана единственной организацией, представляющей интересы РФ в World Skate. Российские спортсмены допущены до соревнований без ограничений и с национальной символикой.

«Поздравляем спортсменов, тренеров, судей, специалистов и всех, кто был частью этого пути. Впереди новые международные старты и новые победы!» — сказано в заявлении российской организации.

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