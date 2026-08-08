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Дегтярёв отреагировал на решение World Skate о возвращении россиянам флага и гимна

Дегтярёв отреагировал на решение World Skate о возвращении россиянам флага и гимна
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв отреагировал на решение Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) допустить российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном.

«Поздравляю спортсменов, тренеров, судей и специалистов Федерации скейтбординга и роллер-спорта России. Исполнительный комитет World Skate полностью восстановил в правах нашу федерацию. Теперь российские спортсмены смогут выступать на турнирах под государственным флагом, с гимном и национальной символикой. С 2024 года они участвовали в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Важно, что скейтбординг – один из видов спорта, включённых в программу юношеских Олимпийских игр в Сенегале в 2026 году и Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Напомню, что ранее в рамках общей кампании по приведению структуры российских федераций по видам спорта в соответствие с международной системой в нашей стране была создана объединённая федерация скейтбординга и роллер-спорта.

Возвращение наших скейтбордистов и роллеров на мировую спортивную арену – это ещё один результат последовательной работы. Желаю нашим спортсменам новых стартов и побед!» – написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.

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