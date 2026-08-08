15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Призёр ОИ Горносько: в детстве побила булавами мальчика, что-то не то сделал или сказал

Призёр ОИ Горносько: в детстве побила булавами мальчика, что-то не то сделал или сказал
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 Алина Горносько призналась, что в детстве ударила одного из мальчишек булавами за неправильное действие.

«Лет в шесть-семь я побила булавами соседа. Мальчика. Мы жили за городом — и, видимо, что-то он не то сказал или сделал. И я на полном серьёзе побила его булавами.

Теперь в школе поговаривают, что у меня первый «неуд» в её истории за избиение мальчика», — передаёт слова Горносько BetNews со ссылкой на подкаст «Студии 112».

Горносько 24 года. Помимо бронзы на ОИ, на её счету золото, два серебра и три бронзовые награды на чемпионатах мира, шесть серебряных и две бронзовые медали чемпионатов Европы, два золота и два серебра на Универсиадах и ряд других высших наград на взрослом и юниорских уровнях.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android