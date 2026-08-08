Призёр ОИ Горносько: в детстве побила булавами мальчика, что-то не то сделал или сказал

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 Алина Горносько призналась, что в детстве ударила одного из мальчишек булавами за неправильное действие.

«Лет в шесть-семь я побила булавами соседа. Мальчика. Мы жили за городом — и, видимо, что-то он не то сказал или сделал. И я на полном серьёзе побила его булавами.

Теперь в школе поговаривают, что у меня первый «неуд» в её истории за избиение мальчика», — передаёт слова Горносько BetNews со ссылкой на подкаст «Студии 112».

Горносько 24 года. Помимо бронзы на ОИ, на её счету золото, два серебра и три бронзовые награды на чемпионатах мира, шесть серебряных и две бронзовые медали чемпионатов Европы, два золота и два серебра на Универсиадах и ряд других высших наград на взрослом и юниорских уровнях.