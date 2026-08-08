Российские пловцы заняли пятое место в смешанной эстафете на открытой воде на ЧЕ-2026

Российские пловцы заняли пятое место в смешанной эстафете 4х1500 м на открытой воде на чемпионате Европы – 2026 в Париже. Команда преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 21,4 секунды.

Победителем стала сборная Германии, завершившая заплыв за 1:03.39,2. На втором месте расположилась команда Италии, отставшая от лидера на 2,10 секунды. Тройку призёров замкнули венгерские пловцы – их отставание составило 3,20 секунды.

Плавание. Чемпионат Европы – 2026. Открытая вода, смешанная эстафета, 4х1500 м

1. Германия — 1:03.39,2.

2. Италия — отставание 2,10 секунды.

3. Венгрия +3,20.

4. Франция +2.00,20.

5. Россия +3.42,20.

6. Турция +6.14,60.