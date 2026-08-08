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Россиянки завоевали золото на ЮЧМ по академической гребле

Россиянки завоевали золото на ЮЧМ по академической гребле
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Российский дуэт Татьяны Черкасовой и Анастасии Буровцевой выиграл соревнования парных двоек на юниорском чемпионате мира — 2026 по академической гребле, проходящем в Болгарии.

Россиянки преодолели дистанцию за 6 минут 57,28 секунды. Второе место заняли спортсменки из Польши, отставшие от победительниц на три секунды. Замкнули тройку призёров представительницы Румынии с отставанием в шесть секунд.

У мужчин россияне Владислав Макаров и Кирилл Козицин завоевали бронзовые медали чемпионата мира.

Чемпионате мира по гребле среди спортсменов до 19 лет проходит в Пловдиве с 6 по 9 августа. На турнир заявлены 655 спортсменов (364 мужчины и 291 женщина) из 54 стран.

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